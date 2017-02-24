24.02.2017 10:44:26

Orköy ile Eskişehir'deki orman köylülerine 39 milyonluk kredi desteği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Eskişehir'deki orman köylülerine 2003 yılından bu yana 39 milyon 335 bin liralık kredi desteği verildi. Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, Eskişehir'de da seracılık, süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine destek sağladı. Bu miktarla Eskişehir Orköy desteğini en fazla alan dördüncü il oldu. 2003 yılından bu yana toplamda şehirde 4 bin 718 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılında da 240 aileye 3 milyon 300 bin lira destek vermeyi hedefliyor.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini, onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.