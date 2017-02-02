02.02.2017 10:56:19

Orkinos çiftliği için ÇED raporu

İzmir'in Çeşme ilçesinin Ildır Mahallesi yakınlarındaki orkinos çiftliğinde 'üretim tesisi alan artırımı' için ÇED raporu yeterli bulunarak, 10 gün süreyle görüşe açıldı.

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İzmir'in Çeşme ilçesinin Ildır Mahallesi yakınlarındaki orkinos çiftliğinde "üretim tesisi alan artırımı" için ÇED raporu yeterli bulunarak, 10 gün süreyle görüşe açıldı.İzmir'in Çeşme ilçesinin Ildır Mahallesi yakınlarındaki orkinos çiftliğinde "üretim tesisi alan artırımı" için ÇED raporu yeterli bulundu. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Proje ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED), İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta 10 gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur."Proje ile ilgili olarak, 20 Eylül 2016 tarihinde Ildır'daki köy kahvesinde ÇED toplantısı düzenlenmişti. ÇED toplantısına, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılarak, kapasite artırımına karşı görüşlerini ifade etmişlerdi. Sivil toplum örgütleri temsilcileri, Çeşme'nin turistik bir belde olduğuna dikkat çekerek, turizm ile balık çiftliklerinin bir arada olamayacağını tekrarladı.