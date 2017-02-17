17.02.2017 13:15:26

Orhangazi polisi suçlulara nefes aldırmıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki haftadır devam eden 'huzur' operasyonları ile suçlulara büyük darbe vuruldu.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki haftadır devam eden "huzur" operasyonları ile suçlulara büyük darbe vuruldu.İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, son 15 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 4 tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 15 sustalı, kelebek, kama ve hançer, demir ve tahta sopalar, 196 mermi, 6 av tüfeği fişeği ve 1 adet şok cihazı ele geçirildiğini ifade etti. Ramiz Erçetin, 3 şahsa uyuşturucu satmaktan, 8 kişiye de içmekten işlem yapıldığını, toplam 108 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, ayrıcı faili meçhul kişiler tarafından gerçekleştirilen evden hırsızlık olayında çalınan maddi değeri 21 bin 500 TL olan ziynet eşyasının ele geçirildiğini, 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.10 aracın trafikten men edildiğini, 75 araca 26 bin liralık ceza kesildiğini sözlerine ekledi.