08.02.2017 23:24:25

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından kritik toplantı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'taki son durumu değerlendirmek için kuvvet komutanlarıyla bir aray

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'taki son durumu değerlendirmek için kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi.Kuvvet komutanları El Bab operasyonu için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın önderliğinde, Genelkurmay Karargahı Komuta Harekat Merkezinde toplandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ın katıldığı kritik toplantıda El Bab'taki son durum görüşüldü.