10.02.2017 18:49:21
Orgeneral Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü
İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach, Genelkurmay Başkanı Hulusi Orgeneral Akar'ı ziyaret etti
İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach, Genelkurmay Başkanı Hulusi Orgeneral Akar'ı ziyaret etti.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach, 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 11.30'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a planlı resmi bir ziyarette bulunmuştur" denildi.
(Caner Ünver /İHA)
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