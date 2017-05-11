SON HABERLER
Okulların çevresinde güvenlik uygulaması
Vali Köse 112 Acil Çağrı Merkezi inşaat alanını inceledi
Kocaeli'de 21 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Evlerinde PKK ve DEAŞ materyalleri bulunan FETÖ şüphelileri tutuklandı
FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davası
2. Etnospor Kültür Festivali
FBI Başkanı kovulduğunu televizyondan öğrendi
Aytemiz Alanyaspor, Haydar ve Efecan sözleşmelerini 2 yıl uzattı
Polisten çocukların korunmasına yönelik eş zamanlı uygulama
Hatay'a şehit ateşi düştü
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
11.05.2017 19:06:39
Orgeneral Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
Valencia'da yeni teknik direktör Marcelino
İspanya'nın Valencia Kulübü, gelecek sezondan itibaren takımın başına geçmesi için teknik direktör Marcelino Garcia Toral ile anlaştığını duyurdu.
11.05.2017 19:22:04
Kozan’da fırına silahlı saldırı
Adana’nın Kozan ilçesinde bir fırın, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
11.05.2017 18:59:41
Beşiktaş'ta Demba Ba ve Atiba sevinci
Bursaspor hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte Demba Ba ve Hutchinson antrenmanlara başladı.
11.05.2017 18:46:08
Hakkari’de tuzaklanmış EYP'ler imha edildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 3 adet EYP imha edildi.
11.05.2017 18:33:11
Malezya üç FETÖ'cüyü Türkiye'ye iade edecek
Başbakan Yardımcısı Hamidi, gözaltına alınan üç örgüt yöneticisinin üçüncü bir ülkeye değil Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.
11.05.2017 18:23:02
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.
11.05.2017 18:21:06
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
11.05.2017 18:18:43
TİMETÜRK
SON
HABERLER
FBI Başkanı kovulduğunu televizyondan öğrendi
POMEM polis alımı sonuçları açıklandı!
Valencia'da yeni teknik direktör Marcelino
PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı
Kozan’da fırına silahlı saldırı
Beşiktaş'ta Demba Ba ve Atiba sevinci
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi
Hakkari’de tuzaklanmış EYP'ler imha edildi
Malezya üç FETÖ'cüyü Türkiye'ye iade edecek
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Akdeniz'de deprem
Kastamonu’da kene vakası
'Gülen, Brezilya veya Arjantin'e kaçacak'
» Bir insan nasıl örnek alınmalıdır?
» Recep ve Şaban aylarını nasıl değerlendirmeliyiz?
» Cuma hutbesi esnasında telefonla oynamak doğru mudur?
» Namazlarımı Kılmıyorum, Ne Yapmalıyım Hocam?
ÇOK OKUNANLAR
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
'Atatürk tartışmasında asıl mesele...'
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Okulların çevresinde güvenlik uygulaması
Vali Köse 112 Acil Çağrı Merkezi inşaat alanını incel
Kocaeli'de 21 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Evlerinde PKK ve DEAŞ materyalleri bulunan FETÖ şüphe
FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davası
2. Etnospor Kültür Festivali
Aytemiz Alanyaspor, Haydar ve Efecan sözleşmelerini 2
Polisten çocukların korunmasına yönelik eş zamanlı uy
Hatay'a şehit ateşi düştü
THY'den yeni reklam filmi
Aliağa'da dikkat çeken Trafik Haftası etkinlikleri
Terör örgütüne darbe üstüne darbe
Kırklareli'de darbe girişimi davası
Rugby takımı THY'nin 242 tonluk dev uçağını itti
10-16 Engelliler Haftası
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Seyf'i kabul
Hatay'a şehit ateşi düştü
Sina Yarımadası'nda 4 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Terör örgütüne yönelik operasyonlar
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
Malatya'da otomobil kayısı bahçesine uçtu: 1 yaralı
Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı
İzmir'de polis radyosu açıldı
Suriyeli genç serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları