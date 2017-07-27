27.07.2017 16:02:39

Organlarının ters tarafta olduğunu 50 yaşında öğrendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ilk defa organları ters tarafta olan hastaya ERCP yöntemiyle safra kesesinden taş çıkartıldı.



Van'da kalbi ve bazı iç organları ters tarafta olan 58 yaşındaki Zeydin Şimşek, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. İHA muhabirine konuşan Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger; hastanın kalbi, dalağı ve safra kesesinin solda olduğunu söyledi. Dülger, "Situs İnversus Totalis olarak bilinen tüm vücut organlarının yer değiştirmesi olayı doğuştan gelen bir hastalıktır. Bu hastalarda cerrahi ve endoskopik girişimler çok zor olmaktadır. Kliniğimizde ilk defa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Situs İnversus Totalis, yani vücut organlarının total olarak yer değiştirmesinden muzdarip bir hastamıza, zaten normali zor olan ERCP işlemini başarıyla yaptık" dedi.



ERCP'nin, safra yolları ve pankreas kanalındaki hastalıkların tanı ve tedavisi amacıyla endoskopi ve röntgenin birlikte kullanıldığı bir yöntem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Dülger, bunun için safra yolları ve pankreas kanalının bağırsaklara açıldığı yerden girilerek işlem yapıldığını ve bu yöntemle safra kanalındaki taşların ameliyatsız olarak alınabildiğini söyledi.



"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YAPTIĞIMIZ İLK GİRİŞİM"



Dülger; ERCP yöntemiyle hastanın safra yolundan taş çıkarttıklarını belirterek, "Türkiye'de ortalama yılda 7-8 tane benzer vaka olmaktadır. Doğu ve Güneydoğu'da yaptığımız ilk girişimimizdi. Başarıyla sonuçlandı. Bundan dolayı da Doktor Mesut Bey ve bize bu imkanları sağlayan hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz. Bizlere daha fazla imkan sağlanırsa, daha üstün başarılara imza atabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Uzman Dr. Mesut Aydın da, yapılan operasyonda yer aldığını ifade ederek, "Gayet güzel bir işlem oldu. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.



İÇ ORGANLARININ TERS TARAFTA OLDUĞUNU 50 YAŞINDA ÖĞRENDİ



58 yaşındaki hasta Zeydin Şimşek ise 50 yaşına kadar organlarının ters tarafta olduğundan habersiz olduğunu ifade ederek, "50 yaşına kadar ben herhangi bir hastalık yaşamadım. 50 yaşındayken safra kesemde taş olduğu için beni Ankara'ya sevk ettiler. Orada organlarımın olması gereken yerlerde olmadığı ortaya çıktı. Ben o yaşa kadar hiç fark etmedin, askerde de bir şey söylemediler" ifadelerini kullandı.



Kalbinin sağ tarafta, safra kesesi ve dalağının ise solda olduğunu ifade eden Şimşek, "Diğer organlarımın da yeri değişiktir. Kalbimle ilgili bir sıkıntı yaşamadım. 50 yaşına kadar da ciddi bir hastalık geçirmedim. 50 yaşında bu rahatsızlığım ortaya çıkınca, organlarımın farklı yerlerde olduğunu fark ettim. Şimdi 58 yaşındayım, burada geçirdiğim ameliyattan sonra oldukça iyiyim. Dün ameliyattan çıktım. Ameliyatımı yapan Cumhur ve Mesut Hocama ve bu imkanları sağlayan hastane yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.