03.02.2017 14:15:59

Organik tarım destekleme müracaatları başladı

Kula Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Bilgin Sarısu organik tarım müracaatlarının başladığını bildirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kula Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Bilgin Sarısu organik tarım müracaatlarının başladığını bildirdi.Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu yaptığı açıklamada, "İlçemizde organik tarım faaliyetlerinde bulunan ve bulunmak isteyen çiftçilerimizin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 'Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2016/29 No'u Tebliğ' kapsamında organik tarım desteğinden faydalanabilmeleri için; bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile ÇKS'de kayıtlı oldukları ilçe Müdürlüklerine belge teslim bitiş tarihi olan 24 Mart 2017 tarihine kadar başvurmalarını yapmaları gerekmektedir." dedi.Sarısu, süresi içerisinde başvuru yapmamış çiftçilerin desteklemelerden yararlanması mümkün olamayacağını dile getirerek, "İlçede organik tarım yapan çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihe kadar gerekli belgelerini hazırlayıp başvurularını yapmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.