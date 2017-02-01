01.02.2017 16:39:43

Ordulular bir ayda 2 bin 491 ünite kan bağışladı

Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez, 2017 yılının ilk ayında Ordu'da 2 bin 491 ünite kan bağışlandığını söyledi.

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Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez, 2017 yılının ilk ayında Ordu'da 2 bin 491 ünite kan bağışlandığını söyledi.2017 yılının ilk ayında kan bağış çalışmalarına ağırlık veren Ordu Kan Bağış Merkezi özel sektör ve kamu kurumlarında yaptıkları çalışmalar ile kan stoklarını arttırmayı hedefliyor. Ocak ayında yapılan çalışmaları ve bağış oranlarını değerlendiren Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez, "2017 yılının ilk ayında 2 bin 100 ünite kan bağış hedefi koyduk. Ay içerisinde kamu ve özel sektör çalışanları ile yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin 491 ünite kan bağışı almayı başardık. Kış aylarında azalan kan bağış oranlarına baktığımızda bu çok iyi bir rakam. Ben tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Şubat ayı için bin 800 ünite kan bağışı hedeflediklerini belirten Dönmez, kış aylarında kan bağışına duyarlılık göstermeleri için Ordululara da kan bağış çağrısı yaptı.