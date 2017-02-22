22.02.2017 14:39:25

Ordu sahili cazibe kazanıyor

Ordu sahilinin genişletilmesi ve yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı.

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Ordu sahilinin genişletilmesi ve yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı.Altınordu Rıhtım Projesi kapsamında başlayan çalışmalarda rıhtım iskelesiyle İlk Adım Anıtı arasında daha önce kaya parçalarıyla dolgu yapılan alana moloz dökülerek zemin düzgün hale getirilirken, yürüyüş tretuvarı ve elektrik direklerinin de sökümü gerçekleştiriliyor.Yapılan çalışmayla Ordu sahilinin bölgede parmakla gösterilecek bir görünüme kavuşacağını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, "30 Mart yerel seçimlerinde sözünü verdiğimiz 7 mega projeden biri olan Altınordu Rıhtım Projemizin Temmuz ayında ihalesini gerçekleştirerek çalışmalara başladık. Daha önce büyük kaya parçalarıyla doldurulan rıhtım iskelesiyle İlk Adım Anıtı arasındaki alana şimdi moloz dökerek zemini düzgün hale getiriyoruz. Dolgu çalışmalarına paralel olarak kordon boyunca yürüyüş tretuvarı ve elektrik direklerinin de sökümü yapılıyor. Her iki bölüm de yeniden düzenlenerek modern görünüme kavuşturulacak. Bu sezon halkımızın hizmetine sunmayı hedeflediğimiz projemizle Ordu sahili gıptayla bakılacak bir yaşam alanına dönüşecek" dedi.Projenin toplam 7 bin 160 m2 alan üzerine uygulanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, "Rıhtım Projesi kapsamında kafeterya, restoran, kır düğün alanı, gezinti alanları, yerli ürünler pazarı ve peyzaj donatı elamanları bulunuyor. 273 m2 kapalı alana ve 5,5 metre yüksekliğe sahip olacak tesisin kafe ve restoran olarak kullanılmasını planlıyoruz. Yap-İşlet-Devret modeline göre Altınordu Rıhtım Projesi'nin ihalesini alan firma, 3 milyon TL'lik yatırım yapacak ve Büyükşehir Belediyesine aylık 70 bin TL kira ödeyecek. 10 yıllık sürenin sonunda tesisten 8 milyon 391 bin TL kira geliri elde edilirken, tesisin mülkiyeti Büyükşehire ait olacak" diye konuştu.