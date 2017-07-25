25.07.2017 10:02:26

Ordu parlamentoya kilit vurdu! Ülke şokta

Maldivler'de, parlamentonun kapılarına silahlı kuvvetler tarafından kilit vurulduğu ve milletvekillerinin parlamentoya girmekten alıkonulduğu açıklandı.

Muhalefetteki Maldivler Demokrat Partisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'i görevinden alınmasıyla ilgili yapılacak oylamaya milletvekillerinin katılmasını engellemek amacıyla ordunun, Gayyum'un emriyle parlamentoyu kilitlediği belirtildi.

Açıklamada, "Gayyum'un güvenlik güçlerine verdiği emir ümitsiz, yasadışı ve anayasaya aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.



Hükümetten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Ülkedeki muhalefet partilerinin ay başında Meclis Başkanı Muhammed hakkında sunduğu güvensizlik önergesinin oylamasının bugün yapılması planlanıyordu. Muhalefetten yapılan açıklamada, güvensizlik önergesine meclisteki 85 milletvekilinden 45'inin imza verdiği belirtilmişti.



Hükümet ve muhalefet partisi arasında mart ayında elektronik oylama sistemindeki sorunlar konusunda çıkan anlaşmazlığın ardından Muhammed'e karşı benzeri bir önerge sunulmuş ancak yeterli destek alamamıştı.



Gayyum, 400 bin nüfusa sahip, turizm merkezi olarak bilinen Maldivler'de, 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Muhammed Naşid'in yerini 2013'teki tartışmalı seçimlerle devralmıştı.