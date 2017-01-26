26.01.2017 13:34:18

Ordu Müzesi kabuğuna sığmadı

Ordu yöresinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda bulunan tarihi eserler ile vatandaşların bağışları sebebiyle Ordu Etnografya Müzesinde bulunan arkeolojik ve etnografik eser sayısı her geçen gün artıyor.

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Ordu yöresinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda bulunan tarihi eserler ile vatandaşların bağışları sebebiyle Ordu Etnografya Müzesinde bulunan arkeolojik ve etnografik eser sayısı her geçen gün artıyor.Ordu'da çeşitli bölgelerde yapılan kazılarda çıkan eserler ile yöreye özgü tarihi eserlerin sergilendiği Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesinde 2015 yılında 465 adet arkeolojik, Bin 561 adet etnografik, bin 896 adet sikke ve 32 adet mühür olmak üzere 3 bin 954 eser bulunuyordu.Arkeolojik eser sayısı arttı2016 yılında ise yapılan kazılarda ele geçen ve vatandaşları yaptığı bağışlar sonucunda arkeolojik eser sayısı 484'e, sikke sayısı 2 bin 27'ye, etnografik eser sayısı ise bin 571'e çıktı. Mühür ve mühür baskı eser sayısı aynı kaldı. Müzede halen kayıtlı olan eser sayısı 4 bin 115'e yükseldi. Geçen aylarda bulunan Kibele Heykeli'nin henüz sergilenmediği müzede Kurul Kalesi kazılarında bulunan Apollon Heykeli ve sikkeler de sergileniyor.Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, müzede sergilenen tüm eserlerin kayıt altında olduğunu vurguladı. Toparlak, "Tüm eserlerin kayıt altına alındığı ve modern depolama koşullarında muhafaza edildiği Etnografya Müzesinde 4 bin 115 esere rağmen fiziki yetersizlik sebebiyle yaklaşık 700 adedi sergilenebiliyor" dedi.Ziyaretçi sayısı arttıToparlak, müzeyi ziyaretçi sayısının da her geçen yıl arttığını belirterek, "Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesini 2014 yılında 15 bin 36 kişi, 2015 yılında 14 bin 157 kişi, 2016 yılında ise 15 bin 193 kişi ziyaret etti. Müzeyi 2015 yılında 346, 2016 yılında ise 97 yabancı uyruklu kişi ziyaret etti" bilgisini verdi.