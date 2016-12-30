30.12.2016 12:35:48

Ordu-Giresun Havalimanında '1 milyonuncu yolcu' heyecanı

Türkiye'nin denize inşa edilen prestij projelerinden olan ve dünyada 3., Avrupa'da 1. olan Ordu-Giresun Havalimanında 1 milyonuncu yolcu Giresun'dan Zerrin Gül Çolak oldu. İstanbul'a giden 1 milyonuncu yolcu Çolak'a THY ile istediği yere gidebileceği 1 bilet hediye edildi.

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Türkiye'nin denize inşa edilen prestij projelerinden olan ve dünyada 3., Avrupa'da 1. olan Ordu-Giresun Havalimanında 1 milyonuncu yolcu Giresun'dan Zerrin Gül Çolak oldu. İstanbul'a giden 1 milyonuncu yolcu Çolak'a THY ile istediği yere gidebileceği 1 bilet hediye edildi.Ordu-Giresun Havalimanından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gitmek üzere bilet alan ve check-in yaptırmak üzere bankoya gelen Zerrin Gül Çolak, görevlinin 1 milyonuncu yolcu olduğunu belirterek tebrik etmesiyle şaşırdı. Havalimanı görevlilerinin alkışları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Zerrin Gül Çolak, inanmakta zorluk çekti.Şanslı yolcu Ordu Vali Yardımcısı Erhan Türker, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ve havaalanı yetkilileri tarafından tebrik edildi. Zerrin Gül Çolak'a bir buket takdim eden Vali Yardımcısı Erhan Türker, "Daha nice milyonuncu yolcuyu görmeyi Allah nasip etsin" dedi.Burada bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Erhan Türker, Ordu-Giresun Havalimanının en hızlı gelişen havalimanı olduğunu belirterek, "Havalimanımızın açıldığı günden bu yana yolcu sayımız sürekli artıyor. 22 Mayıs-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 277 bin, 2016 yılı Ocak-Aralık aylarında ise 777 bin olmak üzere 1 milyon yolcuya ulaştık. 1 milyonuncu yolcumuz olan hanımefendiyi tebrik diyorum" diye konuştu.1 milyonuncu yolcu olmanın sevincini yaşayan 19 yaşındaki Zerrin Gül Çolak ise, "Çok şaşırdım ve ayrıca da çok mutluyum. İstanbul'da çalışıyorum. Bir süre önce ailemi görmek için Giresun'a gelmiştim. Geri dönüşte 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrendim. Güzel bir duyguymuş. Şu ana kadar 7 kez İstanbul seferi yaptım. Giresunluyum, İstanbul'a gidiyordum. Çok mutlu oldum. Eskiden İstanbul yolculukları çok zorlu geçiyordu. Havalimanımız ile birlikte artık İstanbul'a 1 saat 15 dakikada gidebiliyoruz. Gerçekten büyük bir imkan. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.THY yetkilileri Zerrin Gül Çolak'ı tebrik ederek kendisine THY ile istediği yere gidebileceği 1 bilet ile bir uçak maketi hediye etti. Havalimanında ayrıca 1 milyon yolcuya ulaşılması sebebiyle yolculara ikramlarda bulunuldu ve birer karanfil takdim edildi.Günde 20 sefer düzenleniyorTürkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan ve Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 22 Mayıs 2015'ten bugüne kadar 1 milyon yolcu kapasitesine ulaştı. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2011'de temeli atılan ve 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı, daha önce çevre illerdeki havalimanlarını kullanmak durumunda kalan yöre halkı açısından ulaşımda büyük kolaylık sağladı. Tamamen Türk mühendis ve mimarlarının eseri olan Ordu-Giresun Havalimanı deniz üzerine inşa edilen havalimanları arasında dünyada Japonya ve Hong Kong'da bulunan havalimanlarından sonra dünyada üçüncü sırada bulunuyor. Halen Kara Hudut Kapısı statüsünde bulunan ve günlük 20 sefer düzenlenen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, KKTC'ye sefer düzenleniyor.