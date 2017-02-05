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Ordu'dan Bornova Becker Spor geçti
05.02.2017 11:09:31

Ordu'dan Bornova Becker Spor geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde lider olarak mücadele eden Bornova Becker Spor, Ordu deplasmanından galip ayrılan taraf oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde lider olarak mücadele eden Bornova Becker Spor, Ordu deplasmanından galip ayrılan taraf oldu.

Ordu Sportif A.Ş. ile gerçekleşen karşılaşmada Bornova Becker Spor; 99-66 skorla maçı kazandı. İlk periyodun ilk dakikalarında geride olan Bornova Becker Spor, periyodu önde bitirmeyi bildi. Her periyodu önde kapatan Bornova Becker Spor, ilk devreyi (30-49) 19, üçüncü periyodu (46-76) 30 sayı farkla kapatırken, maçı da (66-99) 33 sayı farkla bitirdi.

"İyi bir skor"

Tüm oyuncularından fazlasıyla katkı bulan Bornova Becker Spor'da istatistik verileri göz dolduruyor. 18 sayı 4 ribaund 6 asist ile Gülşah Akkaya, 6/8 isabetli üçlükleriyle 18 sayı bulan Gülşah Duman ve 18 sayı 13 ribaund 2 asist ile Nazlı Güler, maçın en skorer isimleri olurken; 15 sayı 11 ribaund 3 asist ile pota altında iyi işler çıkaran Duygu Fırat ve 10 sayı 15 ribaund 3 asistle Chanita Marie Jordan yıldız isimlerdendi. 8 asist ile Esra Kayaoğlu da takımın hücum organizasyonuna büyük katkıda bulundu. Maç sonucu açıklamalarda bulunan Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Olcay Orak, "Sert olmasını beklediğimiz bu karşılaşma bizim açımızdan iyi bir skorla sonuçlandı. Biz lig içinde rakip ayırmadan mücadele ediyoruz. Takımların sıralamalarına bakmadan bütün ciddiyetimizle rakiplerimize saygı duyarak antrenmanlarımızı yapıp, maçlarımızı oynuyoruz. Bugün de sahaya çok güzel görüntüler koydu arkadaşlarım. Bütün oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Favori takımlardan biri"

Ordu Sportif A.Ş. Baş Antrenörü Hakan Yiğit ise, "Oyunun başında aslında bu hafta düşünüp, çalışıp, yaptığımız her şey çok iyi gidiyordu. Maça, içeride 1-4 sert savunma ile başlayacaktık. Seken topları ve ribaundları alıp özellikle Jordan'ı iyi tutup hızlı hücumlarla savunmaya yerleşmeden, açık düşürüp bulduğumuz sayılarla da maçı götürmeyi düşünmüştük. Öyle de gidiyordu, sıkıntı yoktu ama orada çalınan kasti faulü bir defa daha izleyeceğim. Eyfel'in yaptığını tasvip etmiyorum ama benim şuan başka 4 numaram yok. Takımımda 4 ve 5 numaram olmadan tek uzunla kaldık. Çıktıktan sonra gördük, hiçbir ribaundu alamadık. Maç için söyleyecek bir şey yok. Eyfel çıktıktan sonra düşündüğümüz hiçbir şeyi yapamadık, ribaund alamadık çünkü çok kısaldık. Bir tarafta Nazlı, bir tarafta Duygu, zaten diğer oyuncularda size olarak bizden üstün. Bundan sonra bizi zor günler bekliyor. Birkaç galibiyet daha alıp ligde kalmaya bakacağız. Herhangi bir oyuncu transfer etme şansımız yok. İstemediğimiz sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Bornova Becker'i tebrik ediyorum. İyi bir takım oldular. Süper ligden oyuncu takviyesi yaptılar. Artık onlar bu ligin favori takımlarından biri. Onları yeniden kutluyorum" dedi.

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