27.01.2017 12:01:06

Ordu'da tehlikeli atıklara sıkı önlem

Ordu'da su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturan ve yüzey sularda yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokan tehlikeli atık yağlar ile canlı yaşamını tehdit eden atık pil ve akülerin toplanması konusunda yapılan sıkı çalışmalar meyvesini verdi.

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Ordu'da su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturan ve yüzey sularda yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokan tehlikeli atık yağlar ile canlı yaşamını tehdit eden atık pil ve akülerin toplanması konusunda yapılan sıkı çalışmalar meyvesini verdi.Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, tehlikeli atık yağlar ile atık pil ve akülerin toplanması konusunda son dönemde sıkı bir çalışma sergilendiğini, ilgili kurumlarla sürekli toplantılar yapılarak konunun hassasiyetine sürekli dikkat çekildiğini belirtti. Ordu'da 2015 yılında 2 bin 277 kilogram atık pil ve akü toplanmasına rağmen 2016 yılında yaklaşık 13 bin kilogram atık pil ve akü toplandığını kaydeden Öztürk, "2015 yılında 180 ton tehlikeli atık yağ toplanırken 2016 yılında 343 ton atık yağ toplandı. Gerek meskenlerde gerekse iş yerlerinde gerekse kurumlarda tehlikeli atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda gerekli özen ve hassasiyet gösteriliyor" dedi.Öztürk, tehlikeli atık yağların su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğunu, bir litre atık yağın lavabolardan dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getirdiğini ve yüzey sularında yaşayan canlı hayatını tehlikeye soktuğunu belirtti. Öztürk, "Lavabolara dökülen atık yağlar iletim sistemlerinde birikerek boru kesitlerini daraltmakta ve kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle bitkisel atık yağların ilgili yönetmelik gereğince doğrudan alıcı ortama verilmesi yasaktır" uyarısında bulundu.Öztürk ayrıca bir adet pilin 1 metreküp topraktaki milyarca canlıyı öldürdüğü için doğaya atılmaması uyarısında bulundu.