29.07.2017 22:12:23

Ordu'da patpatlı düğün konvoyu

Ünye ilçesinde sıra dışı bir düğün konvoyu yapıldı.



Ünye'nin Yeşilkent Mahallesi Darahta mevkisinde oturan Ahmet Can Arpacıoğlu hayatını Büşra Ustaoğlu ile birleştirdi. Damat, gelin almaya Ünye'nin Gürecülü Mahallesi'ne gelin arabası ile giderken dönüşte ise tarım aracı patpat konvoyu eşliğinde geldi.



Ünye'ye yaklaşık 30 km uzaklıktaki Yeşilkent Mahallesi'nin merkezine kadar gelin arabası ile gelen gelin damat, burada araçtan inerek bölgede sıkça kullanılan ve tarım aracından modifiye edilen patpata bindi. Damat direksiyona geçti, gelin ise römorka bindi. Damadın arkadaşları da patpat konvoyu oluşturdu. 10'dan fazla patpatın katıldığı konvoy damat evinde sona ererken



AHMET CAN VE BÜŞRA ÇİFTİ DUYGULARINI PAYLAŞTI.



Ahmet Can Arpacıoğlu, "Düğünümüze farklılık katmak için patpat konvoyu oluşturduk. Bu organizeyi arkadaşlarımla birlikte yaptık. Düğünümüzde unutamayacağımız bir anımız oldu" dedi.



Gelin Büşra Ustaoğlu ise gelin arabasının ardından patpata binmenin farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Açık havada gelmek farklı bir duygu. Bu etkinlikle hayatımızda unutulmaz bir anımız oldu" diye konuştu.