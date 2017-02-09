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Ordu'da kaçak sigara ve içki operasyonunda 6 tutuklama
09.02.2017 18:37:44

Ordu'da kaçak sigara ve içki operasyonunda 6 tutuklama

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara ve içki ele geçirilmesi operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara ve içki ele geçirilmesi operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'nda bir iş yerinde 2 bin 658 paket kaçak sigara, 140 şişe kaçak içki, 195 adet 9 mm tabanca fişeği ve 6 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı.

Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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