09.02.2017 18:37:44

Ordu'da kaçak sigara ve içki operasyonunda 6 tutuklama

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara ve içki ele geçirilmesi operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara ve içki ele geçirilmesi operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'nda bir iş yerinde 2 bin 658 paket kaçak sigara, 140 şişe kaçak içki, 195 adet 9 mm tabanca fişeği ve 6 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı.Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.