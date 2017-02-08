08.02.2017 11:03:20

Ordu'da 31 kişi memurluktan ihraç edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 686 sayılı KHK ile Ordu'dan 31 kişi memurluktan ihraç edildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan 686 sayılı KHK ile Ordu'dan 31 kişi memurluktan ihraç edildi.Yayınlanan kararnameye göre Ordu Valiliği emrinde görev yapan Mustafa Maral (Şef), Sebahattin Adaş (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni), Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Yüzbaşı Kamuran Şahin, Jandarma Üsteğmen İbrahim Akdağ, J. Sağ. Assb. Kd. Çvş. Nebi Uzun, J. Assb. Kd. Çvş. Ünal Beslan, J. Assb. Çvş. Samet Akçalı ve Uz. J. Kd. Çvş. Mehmet Günlük meslekten ihraç edildiler.Kararname kapsamında Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ihraç edilen memurların isimleri de şöyle: "Hanife Taşoğlu (Akkuş), Abdulkadir Kır, Harun Bülbül, Mahmut Şakar, Naciye Kurnaz ve Zeynep Yılmaz (Altınordu), Emrah Yıldız (Çamaş), Yusuf Çaya, Enver Makar, Mutlu Aslan, Sebile Mısırlı, Tarık Sekme, Turgay Metin (Fatsa), Betül Çelik (İkizce), Murat Özdemir (Kabataş), Muhammet Korgancı (Korgan), Mustafa Tekin (Kumru), Muhittin Dolu (Mesudiye), Halime Polat (Ulubey), Çetin İnce, Ömür Enginar (Ünye), Eylem Yıldızer (Ordu Üniversitesi-Araştırma Görevlisi)