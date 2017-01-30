30.01.2017 14:19:21

Ordu'da 1.5 milyon fidan üretildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2016 yılı fidanlık faaliyetleri kapsamında Ordu'daki fidanlık çalışmalarını tamamladı. Bu çerçevede yaklaşık 1.5 adet fidan ile 2 ton tohum üretildi. Ayrıca 3.5 ton tohumun ve 3 milyon fidanın da bakımı gerçekleştirildi.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2016 yılı fidanlık faaliyetleri kapsamında Ordu'daki fidanlık çalışmalarını tamamladı. Bu çerçevede yaklaşık 1.5 adet fidan ile 2 ton tohum üretildi. Ayrıca 3.5 ton tohumun ve 3 milyon fidanın da bakımı gerçekleştirildi.Yetiştirilen fidanların yaklaşık 1 milyonu gerçek ve tüzel kişilerin taleplerinin karşılanması maksadıyla satılırken, geri kalan fidanlar da ücretsiz olarak "Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Kanunu" kapsamında belediyelere, muhtarlıklara, okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtıldı.