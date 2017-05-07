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'Orada Duruverseydi Zaman' müzikal belgeseli
07.05.2017 19:06:19

'Orada Duruverseydi Zaman' müzikal belgeseli

Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen, Pınar Ayhan'ın müzikli anlatımı 'Orada Duruverseydi Zaman' müzikseverlerle buluşacak

Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen, müzisyen Pınar Ayhan'ın müzikal belgeseli "Orada Duruverseydi Zaman", 15 Mayıs Pazartesi günü müzikseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınar Ayhan'ın hazırladığı müzikal belgesel "Orada Duruverseydi Zaman", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 15 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de MEB Şura Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ayhan'ın müzikli anlatımı "Orada Duruverseydi Zaman"da, Türkiye'nin zaman yolculuğu sahneye taşınacak. İzleyiciler, belgesel niteliğinde gerçekleşecek konserde, zaman yolculuğuna çıkarak tarihte yaşayan kahramanlarla tanışma ve onları yakından tanıma imkanı yakalayacak.

Konserin ilk bölümünde, Çanakkale Cephesinde Carmen'i çaldıran Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim ve sanat alanında yaptığı hamleleri, Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası, İkinci Dünya Savaşı'nın yoksul Türkiye'si ve Köy Enstitülerinde yaşanan tarihi olaylar müzikseverlerle buluşturulacak.

- Türkiye'nin sanatına yön veren isimler sahnede

Konserin ikinci bölümünde ise İsmail Hakkı Tonguç, Aşk Veysel, Yaşar Kemal, Mualla Eyüpoğlu ve Türkiye'nin eğitim ve sanat yaşamına yön veren pek çok ismin anıları, düşünceleri ve aşkları sahneye taşınacak.

Müzikli belgeselin proje koordinatörlüğünü Gülçin Onbaşıoğlu, dönem araştırma ve metin yazarlığını Banu Mertyürek Güler, görsel tasarımını Aslı Sinman Kutluay, kostüm danışmanlığını ise Esra Başıbüyük gerçekleştirecek. Orkestrada çelloda Aslı Gültekin, neyde Bilgin Canaz, perküsyonda Erdinç Aktuğ, piyanoda Evren Kalaycıoğlu, bağlama, ud ve buzukide Murat Işık görev alacak.

Geliri müzik öğrencilerine aktarılacak konserin biletleri, "www.biletix.com" ve Biletix yerel satış noktalarından alınabilecek.


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