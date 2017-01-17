17.01.2017 20:26:02

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Reina saldırganının yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı

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Reina saldırganının yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen operasyonda, 'Gerekmedikçe silah kullanılmaması' talimatı verildiği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristi yakalamaya yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, teröristin kaçış güzergâhlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, teröristin Esenyurt'ta kaldığı adresi belirledi."GEREKMEDİKÇE SİLAH KULLANILMAYACAK"Polis ekipleri belirlenen adresi 3 gün boyunca takip etti. Yapılan tespitlerin ardından dün 22.00'da operasyon kararı alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen operasyonda özel harekat polisleri çevre emniyeti alırken, Terörle Mücadele Özel Timleri belirlenen adrese baskın düzenledi."Gerekmediği sürece silah kullanılmayacak" talimatıyla yürütülen operasyonda terörist Abdulkadir Masharipov ile birlikte Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene T. (26) adlı 3 kadın ve 1 Iraklı şüpheli gözaltına alındı.Adreste silah bulunmaması olası çatışma ihtimalini ortadan kaldırırken, teröristin gözaltına alınmamak için polis ekiplerine direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan teröristle birlikte 5 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, canlı yakalanması dünyada nadir görülen operasyonlar arasına girdiği ortaya çıktı.Öte yandan sürdürülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait 20 hücre evi çökertilirken, örgütün Orta Asya yapılanmasına büyük darbe vuruldu.(Tugay Saday/İHA)