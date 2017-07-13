13.07.2017 11:51:39

OPEC'in petrol anlaşmasında çatlak

OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasına uyumu son 6 ayın en düşük seviyesine inerken, Irak dahil birkaç ülke kotalarının üzerinde üretim yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre OPEC'in 1 Ocak'ta uygulamaya giren üretim kısıntısı anlaşmasına uyumu haziran ayında 6 ayın en düşük seviyesine indi.

IEA verilerine göre haziran ayında OPEC'in üretim kısıntı taahhütünü uyumu mayıs ayındaki yüzde 95'ten yüzde 78'e indi. Aynı dönemde anlaşmanın OPEC üyesi olmayan katılımcılarının uyum yüzde 82 seviyesinde gerçekleşti.

Arz kısıntısı anlaşmasında öngörülen kotaların üzerinde üretim yapan ülkeler Cezayir, Ekvator, Gabon, Irak, BAE ve Venezuela olurken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Angola anlaşmaya en yüksek uyumu gösterdiler.

IEA verilerine göre haziran ayında global petrol arzı 720 bin varil/gün arttı. Haziran ayında OPEC üyelerinin toplam arzları 340 bin varil/gün artarak 2017'nin en yüksek seviyesine çıktı.

2017 2. çeyrekte global petrol talebinde büyümenin dramatik şekilde hızlandığına da işaret eden IEA, 2017'nin tamamı için talepte büyüme tahminini 100 bin varil/gün artırarak 1,4 milyon varil/güne yükseltti.