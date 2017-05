09.05.2017 13:00:47

Onlar AFAD'ın gönüllü erleri

İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği (İHH) çatısı altında kurulan Tavşanlı İHH Afad ekibi, Nisan 2016'dan bu yana olabilecek her türlü afet ve yakıp vakaları için aldıkları eğitimlerin ardından şimdi görev bekliyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği (İHH) çatısı altında kurulan Tavşanlı İHH Afad ekibi, Nisan 2016'dan bu yana olabilecek her türlü afet ve yakıp vakaları için aldıkları eğitimlerin ardından şimdi görev bekliyor.Kimi elektrikçi, kimi felsefe öğretmeni kimi ise sağlık görevlisi gibi meslekleri birbirinden farklı olan 20 kişilik İHH Arama Kurtarma ve Acil Yardım ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) gelebilecek her türlü yardım çağrısı için yardıma hazırlar.Ekip lideri Ömer Faruk Çatal, grupta yer alanların teknik elemanlar, ilk yardım personeli ve dağcılık olmak üzere 3 grupta eğitim aldığını söyledi. Tüm eğitimleri tamamladıklarını belirten Çatal "Maksadımız bölgemize, insanımıza, şehrimize milletimize yardımcı olmak. Herhangi bir afet durumunda AFAD'ın ve devletimizin yanında olamak istiyoruz, yardım etmek istiyoruz" dedi.Ekibin malzemelerinden sorumlu ismi olan Cevdet Taşkıngül, bu oluşuma göllü olarak katıldıklarını anlatarak, "Türkiye'de çalışmalarını tamamlamış ilk ilçelerden birisiyiz" dedi.Bir okulda müdür yardımcılığı görevi yapan öğretmen Cevdet Taşkıngül ise malzemelerin olukça pahalı olduğunu, ancak Uluslararası Dağcılık Federasyonu'nun önerdiği malzemeleri almaya çalıştıklarını belirtti.İHH Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu ise; ekibin sağlık, dağcılık, kurtarma ve telsiz eğitimleri ile ilgili eğitimlerini tamamladığına dikkat çekti. İHH'nın genellikle sosyal faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Serdaroğlu "İHH, özellikle ihtiyacı olan, fakir, yoksul ve yetim çocuklar ile daha çok ilgileniyor. Biz bunu da yeterli bulmadık ve can güvenliği konusunda da yardım edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ise "Bizlere mesai arkadaşlığı yapacak, görev alanlarımıza ilgi duyan vicdanlı gönüllüler arıyoruz. Tavşanlı İHH, bir arama kurtarma ekibi oluşturma isteğini bizlere ilettiğinde bunu büyük bir memnuniyetle karşıladık. Ekibin oluşturulmasından eğitimlerine kadar elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalıştık" diye belirtti.