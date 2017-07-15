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Onlar 15 Temmuz’un nene hatunları
Onlar 15 Temmuz’un nene hatunları
15.07.2017 21:02:43

Onlar 15 Temmuz’un nene hatunları

15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen sadece erkekler değildi. Nene Hatun misali, canı pahasına vatanını savunan kadın kahramanlarımız destan yazdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti.

Vatandaşlar, erkek-kadın/yaşlı-çocuk demeden bu hain kalkışmaya karşı çıkmak için "tek yürek" olarak destan gibi bir mücadele vermişti.

FETÖ'nün darbe girişiminde büyük cesaret örneği sergileyen kadınlar, Nene Hatun gibi, tarihe adlarını altın harflerle yazdırdılar.

Kimi çocuğunu bırakıp çıktı meydanlara, kimi ise görev başında şehit oldu.

İşte 15 Temmuz hain darbe girişiminin kadın kahramanları:

AYŞE AYKAÇ

Kastamonulu 44 yaşındaki Ayşe Aykaç, darbe girişimine karşı durmak için eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde şehit oldu.

Şehit ailelerini gördükçe ağlayan ve eşine, "Allah bize de nasip etse keşke, şehitlere değil ailelerine çok üzülüyorum" diyen Ayşe Aykaç, Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci hainlere karşı dururken şehit düştü.

CENNET YİĞİT

Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit, darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit oldu.

Kalkışmanın haberini alır almaz yerinden fırlayarak Polis Özel Harekat Merkezi'ne giden ve merkeze vardığında arabadan inip mühimmat almak için koşan Yiğit, o sırada vücuduna isabet eden misket bombası ile şehit düştü.

DEMET SEZEN

15 Temmuz ihanet gecesinde şehit düşen kahramanlarından biride özel harekat polisi Demet Sezen'di. 15 Temmuz gecesi şehit düşen kahraman polis aynı zamanda gencecik bir anneydi.

Sezen, 15 Temmuz'da meslektaşı ve eşi Hakan Sezen'e 3 yaşındaki oğlunu emanet etmişti. Başkanlığa atılan bombada şehit olan Demet Sezen, şehit aileleriyle özel olarak ilgileniyordu.

GÜLŞAH GÜLER

Özel Harekâtçı olan Gülşah Güler de 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin yaptığı saldırıyla şehit olan kadın kahramanlarımızdan biri.

Darbe girişiminin yaşandığı gece birçok akrabasının haber almak için aradığı Güler, arayanlara, “Beni meşgul etmeyin, saldırı var. Ben sizi arayacağım” demişti.

Gülşah Güler, Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda Özel Harekât Komiser Yardımcısı olarak çalışıyordu ve burada şehit düştü.

KÜBRA DOĞANAY

15 Temmuz hain darbe girişiminin şehit kahramanlarından biri Kübra Doğanay... 

Darbe girişimini öğrendikten sonra arkadaşlarıyla birlikte gittiği özel harekâtta hainlerin bombasıyla şehit düştü.

SEHER YAŞAR

Komiser Yardımcısı Seher Yaşar ise hain darbe girişiminin olduğu gece nişanlanacaktı.

Ancak darbe girişimi patlak verince, Özel Harekât Polisi Halit Gürsel ile birlikte gittikleri Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda, cuntacı hainlerle çarpışırken şehit düştüler.

SEVDA GÜNGÖR

15 Temmuz 2016 günü Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı eğitim tesislerine yapılan saldırıda 27 yaşında şehit düştü.

En büyük hayali polis olmaktı. Hayalini gerçekleştirdi, ancak görevdeki ilk yılını bile dolduramadan FETÖ'cü hainler tarafından şehit edildi.

SEVGİ YEŞİLYURT

Sevgi Yeşilyurt (51), Eminönü'ndeki bir muhasebe şirketinde çalışarak oğlu ve kızını büyütmeye çalıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısıyla alanlara koştu. Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını öğrenince köprüye gitti. 

Köprüyü kapatan askerlerin karşısına dikilen Sevgi teyze, açılan ateş sonucu oracıkta şehit oldu. 

TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN

15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan hainlerin başlattığı darbeye karşı çıkmak amacıyla Esenler'de sokağa çıkan Türkan Türkmen Tekin, cuntacıların kullandıkları tankın altında kalarak şehit oldu.

YILDIZ GÜRSOY

Yıldız Gürsoy, özel bir şirkette çaycılık yapan ve 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı koymak için evden çıkarken, “Anne hakkını helal et. Ben ya gelirim, ya gelmem” diyen kahraman kadınlarımızdan bir diğeri. 

Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin bombalarından sıçrayan şarapnellerle yaralanan Gürsoy, bir hafta boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

ZEYNEP SAĞIR

15 Temmuz'un kadın kahramanlarından Komiser Zeynep Sağır ise 2 çocuk annesiydi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda görevli olan polis memuru Zeynep Sağır, FETÖ'cü hainlerin bombalı saldırısı sonucu şehit düştü.


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