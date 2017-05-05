05.05.2017 15:24:12

Onikişubat Belediyesi Kahramanmaraş'ı bilgiyle buluşturdu

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi, final sınavları ile tamamlandı.

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Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi, final sınavları ile tamamlandı.Onikişubat Belediyesi'nce kentteki tüm ilk ve ortaokullar ile liselere gönderilen 42 bin eserden oluşan kitap setlerini okuyan 72 bin öğrenci, bu kitaplar üzerinden sınava tabi tutuldular.Kahramanmaraşlı öğrencilerde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje kapsamında, ilk yıl 200 bin, ikinci yıl ise 300 bin okuma sağlanmıştı. Projenin, bu yıl da tamamlanmasıyla birlikte 3 yılın sonunda toplamda bir milyon okuma gerçekleştirilmesi hedefleniyor.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öncelikli yatırımlarının başında eğitimin geldiğini söyledi. Onikişubat Belediyesi'nin her zaman olduğu gibi eğitimin ve eğitimcinin yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Mahçiçek, "Sınava katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.Projenin her geçen yıl gelişerek devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Mahçiçek, "Onikişubat Belediyesi olarak eğitimi önemsiyoruz ve önceliklerimiz arasına alıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana da bu noktada önemli çalışmalar yaptık. Bu projelerimiz içerisinde en anlamlı olanlarından birisi de hiç kuşkusuz Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi. Çünkü bu proje ile gençlerimizi okumaya davet ediyoruz. Geriye dönüp baktığımızda da gerçekten başarılı olduğumuzu görüyoruz. Geçen yıl bu proje ile yaklaşık 300 bin okuma gerçekleştirmişiz. Bu yıl bu sayının çok daha yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan bu projemizde katılan öğrencilerimizin TEOG ve benzeri sınavlarda da başarılarının arttığını gözlemliyoruz. Çünkü okumak, anlamayı, anlamak çözümlemeyi ve başarıyı getiriyor. Bizim de en mutlu olduğumuz nokta öğrencilerimizin başarılı olduklarını görmek" diye konuştu.Proje kapsamında buyıl da okur ve yazarları bir araya getirdiklerini dile getiren Mahçiçek, şunları kaydetti:"Projemizde eserlerini öğrencilerimizin istifadesine sunduğumuz yazarlarımızı da küçük okurlarıyla buluşturuyoruz. Onlar da okumanın, yazmanın önemini, deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşıyor. İnşallah şiire ve edebiyata başkentlik etmiş, yine şiir ve edebiyatımıza Necip Fazıl, Nuri Pakdil, Abdürrahim Karakoç ve Erdem Bayazıt gibi birbirinden değerli isimleri kazandıran bu şehir, gelecekte de şiir ve edebiyatla anılmaya devam edecektir. Biz de bu yönde küçük bir katkı sağlıyor isek bunun mutluluğu bize yetecektir. Bir kez daha sınava giren öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, canı gönülden başarılar diliyorum" dedi.