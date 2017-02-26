26.02.2017 15:36:10

Önce otomobile çarptı, sonra kanala uçtu

Düzce Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Düzce Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Kaynaşlı mevkii İstanbul şeridinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden S.D. isimli sürücü önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan S.D.'nin kullandığı otomobil, daha sonra takla atarak yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otomobil sürücüsü S.D. yaralandı. Kaza yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapılan S.D., daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.