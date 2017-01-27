27.01.2017 13:38:26

Onbeşli torunları Tokat'ta

Beşiktaş'taki saldırının gerçekleştiği noktada asker kıyafetleri ile nöbet tutarken ilgi odağı olan İstiklal Savaşı Gazisi torunu Saffet Gümüş ve arkadaşı Cemalettin Kaymakçı ile Küçükçekmece Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ömer Şahin Tokat'ta temaslarda bulundu.

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Beşiktaş'taki saldırının gerçekleştiği noktada asker kıyafetleri ile nöbet tutarken ilgi odağı olan İstiklal Savaşı Gazisi torunu Saffet Gümüş ve arkadaşı Cemalettin Kaymakçı ile Küçükçekmece Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ömer Şahin Tokat'ta temaslarda bulundu.Tokat Valiliği önünde Türk Bayrağı ile nöbet tutan Saffet Gümüş, dedesi Abdullah Gümüş'ün Çanakkale Savaşı'nda aldığı İstiklal Savaşı beratı ile Şehitler Tepesi'nde 13 gün boyunca günde iki saat nöbet tuttuğunu söyledi. Gümüş, "Şehitleri unutmamak lazım. Ülkemize dış güçlerden saldırılar var. Bu saldırılar Türkiye'nin büyümesini engellemek için yapılan saldırılar. Bizde Çanakkale ruhu ile dedemizin bize miras bıraktığı bu topraklara sahip çıkmak için buralardayız" dedi.Cemalettin Kaymakçı ise, Tokatlı onbeşli torunlarını anmak amacıyla o dönemin asker kıyafetlerini giyerek İstanbul'da terör saldırısının yaşandığı yerde nöbet tuttuklarını hatırlattı. Giydikleri kıyafetlerin Çanakkale ruhunu daha iyi yansıttığını ifade eden Kaymakçı, Tokat'ta da nöbet tutacaklarını kaydetti. Küçükçekmece Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ömer Şahin ise Çanakkale ruhunu yaşatmak istediklerini belirterek, "Onbeşlilerin simgeleyen asker kıyafetleri ile dedelerimizin ne şartlarda savaşa gittiklerini hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.Konuklarını makamında kabul eden Tokat Valisi Cevdet Can ise konuşmasında, "Siz bizim ecdadımızın, dedelerimizin, tarihimizin itibarını bugüne taşıdınız. Tokat'ta vazife yapan bir vali olarak sizlerle gurur duyuyorum. Türkiye'nin gündemine tekrar onbeşlileri getirdiniz. Bununla birlikte, 7'den 77'ye ecdadımızın tek vücut olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde neler başarılabileceğini göstermiş oldunuz" şeklinde konuştu.