31.01.2017 22:46:27

'Ona savcı denmez, iktidarın kölesi denir!'

Kemal Klılıçdaroğlu, CHP PM üyesi Kadıgil'e gözaltı kararı veren savcıya yönelik sert eleştirilerde bulundu...

Ajansların aktardığı bilgide; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıl önce attığı tweetler yüzünden CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'e gözaltı kararı veren savcıyı sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "3 yıl önce Fethullah Gülen'e övgü dizenler için o savcı ne yaptı?" diye sorarken "Ona savcı denmez, iktidarın kölesi denir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından ifadesi alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Sera Kadıgil, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Kadıgil, hâkimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Kadıgil'e tutuklama talebi için sert sözler söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından ilgili kısım şöyle:

7 yıl önce attığı tweetler kesildi parçalandı bölündü. Niçin gözaltına alındı? Çünkü televizyonlara çıktığı zaman anayasayı gayet güzel anlatıyordu. İnandırıcıydı, bilgisi ve birikimi vardı. “Yanlış yaptıysam herkesten özür diliyorum” dedi. Siz Kadıgil'i gözaltına aldınız ve Kadıgil bir avukat.

7 yıldan vazgeçtim, 3 yıl önce Fethullah Gülen'e övgü dizenler için o savcı ne yaptı?

Ona savcı denmez ona iktidarın kölesi derler. Bunlar savcı olsalar anayasaya sahip çıkarlar. 7 yıl önce atılan tweeti yeni keşfetmiş gibi bir şeyler yapmaya kalkıyorsa, biz ona savcı demeyiz. o birilerinin kölesidir.

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