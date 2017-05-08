08.05.2017 22:02:42

On Numara çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 10 bilen 2 kişi, 144 bin 646'şar lira ikramiye kazandı

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 144 bin 646 lira seksener kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 84 kişi 2 bin 296 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 537 kişi 125 lira elli beşer kuruş, 7 bilen 16 bin 540 kişi 22 lira yirmişer kuruş, 6 bilen 100 bin 707 kişi 3 lira seksen beşer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 804 kişi ise 3 lira otuz beşer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Antalya'nın Muratpaşa, Kütahya'nın Simav ilçelerindeki bayilerden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 928 bin 598 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 768 bin 806 lira 54 kuruş KDV, 428 bin 577 lira 45 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

(Bitti)