27.02.2017 22:11:20

On Numara çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 10 bilen çıkmayınca 289 bin 986 lira ikramiye sonraki haftaya devretti

On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 289 bin 986 lira 16 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 78 kişi 2 bin 479 lira kırkar kuruş, 8 bilen bin 510 kişi 128 lira kırkar kuruş, 7 bilen 14 bin 963 kişi 24 lira seksener kuruş, 6 bilen 92 bin 196 kişi 4 lira yirmişer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 163 kişi ise 3 lira beşer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 643 bin 229 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 770 bin 603 lira 19 kuruş KDV, 429 bin 603 lira 58 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

(Bitti)