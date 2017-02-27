27.02.2017 21:57:40

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 760'ıncı hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftanın kazandıran numaraları 9, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 30, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 47, 54, 57, 70, 72, 73, 76 ve 80 olarak belirlendi.

(Sürecek)