28.02.2017 11:41:05

Omurilik pili ile üç hasta ağrılarından kurtuldu

Bölgede ilk kez Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde uygulanan omurilik pili takma tedavisiyle kronik ağrılara son veriliyor.

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Bölgede ilk kez Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde uygulanan omurilik pili takma tedavisiyle kronik ağrılara son veriliyor.DÜ Hastaneleri Ağrı Kliniği Bölümü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa bir hastaya uygulanan Spinal Kord Stimülasyonu (omuriliğe pil takma) yöntemi ile hastanın omuriliğine düşük voltajlı elektrik akımı verilerek ağrıya neden olan sinir iletimi engellendi. Diyarbakır Surlarına çıkarken düşerek belden aşağısı felç olan ve 7 yıldan beri ağrı çeken Zeliha Karakaş (66) ile Şakire Karakoyun (67) ve Bediha Altekin (67) isimli hastaların ameliyatı için Diyarbakır'a gelen Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ağrı Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aşık ve DÜ Hastaneleri Ağrı Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haktan Karaman, birlikte yaptıkları açıklamada, Türkiye'de sayılı yapılan ve Güneydoğu Anadolu'da sadece DÜ'de gerçekleştirilen ve ileri bir ağrı tedavisi tekniği olan omuriliğe pil takma uygulamasıyla hastaların omuriliğine kalıcı pil yerleştirdiklerini duyurdu. Uzmanlar, Bu tür hastaların Türkiye genelinde yoğun olduğunu belirterek, "Bel fıtığı yaygın bir hastalıktır. Bunların birçoğu fizik tedavi yöntemleri ile rahatlıyor ancak, az bir grup ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ameliyat olanların bir kısmı ise ya hiç iyileşmiyor, ya da eski halinden daha kötü durumlara düşüyor Bu yöntemle kuyruk sokumundan robot marifetiyle girilerek yapılan bel fıtığı ameliyatı ile sinir sistemi kaynaklı ağrılara son verilebilmektedir" dedi.Güneydoğu'da ilk ve tek ağrı kliniğiAğrıların yüzde 90'nının tedavi edilebilir olduğunu belirten Ağrı Kliniği Öğretim üyesi Doç. Dr. Haktan Karaman, "Ağrı Kliniğimiz bölgede sadece DÜ Hastanelerinde bulunuyor ve 2003 yılından beri hizmet veriyor. Tıbbın son sistem, cihaz ve tedavi yöntemleriyle faaliyet gösteren ağrı kliniği bölgenin önemli bir açığını ortadan kaldırıyor" diye konuştu.