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OMÜ Senatosu bu kez Çarşamba'da toplandı
16.02.2017 17:28:03

OMÜ Senatosu bu kez Çarşamba'da toplandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senato toplantısı bu kez Çarşamba ilçesinde yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senato toplantısı bu kez Çarşamba ilçesinde yapıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç Senato toplantısı için geldiği Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil'i makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi ve çiçek takdim etti. Rektör Bilgiç, ayrıca Hukuk Fakültesi Dekanlığında uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Mustafa Tiftik'e de çiçek takdim ederek yapmış olduğu hizmetler için teşekkür etti.

Prof. Dr. Bilgiç, dekanlıkta yaptığı konuşmada, "Üniversitelerde bu tip yönetici pozisyonları akademisyenlere büyük sorumluluk ve yükler getirmektedir. Ben Hukuk Fakültemizde uzun yıllar görev yapan Mustafa hocama teşekkür ediyor, akademik görevinde başarılar diliyorum. Yeni dekanlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Belediyeye iadeiziyaret

Rektör Bilgiç, Çarşamba ilçesini ziyaretinde Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'a da iadeiziyarette bulunarak kendisine üniversitenin hediyesini takdim etti. Belediye ziyaretinin ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Senato üyeleri Çarşamba Göl Restorandaki yemeğe iştirak etti. Çarşamba Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe Çarşamba'da göreve yeni başlayan Kaymakam Mustafa Güney de katıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Çarşamba protokolüne şükranlarını sunarak, "Samsun'un merkez dışına çıkıp hem kendi birimlerimizi görme, tanıma ve onlarla birlikte olma fırsatını yakaladık hem de buradaki yöneticilerimizle bir araya gelerek hakikaten faydalı ve değerli geri dönüşleri olan faaliyetleri bizzat yaşamış ve deneyimlemiş olduk. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

Rektör Bilgiç'ten sonra söz alan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Çarşamba Kaymakam Mustafa Güney ve üniversitenin senato üyelerini selamlayarak teşekkürlerini sundu. Başkan Dündar bir belediye başkanının doğal olarak yerel yönetici olması nedeniyle şehri ve memleketiyle ilgili birçok talebi olacağını belirterek Çarşamba'nın sahibi olduğu fakülte ve yüksekokulları ile ciddi bir yükseköğrenim faaliyeti içinde olduğunu vurguladı.

"Yükseköğrenim motivasyonumuz sürmeli"

Hüseyin Dündar, "Özellikle son dönemde Çarşamba ilçesini üniversite ile, yükseköğrenim ile öne çıkartacak bir çalışma ve motivasyonu bizler sürdürmek istiyoruz. Bu kararlılıktayız. Sayın Rektörümüze ve hocalarımıza olmak üzere herkese ifade ediyoruz. Ben bu noktada bizleri yalnız bırakmayacaklarına, burasının OMÜ'nün önemli bir parçası olarak eğitim-öğretim ve diğer bileşenlerle yoluna devam edeceğine, ileride bölge ve ülke adına daha iyi olanını açığa çıkartacağına canı gönülden inanıyoruz. Müstakil bir üniversite olacaksa da bunu dört başı mamur, alt yapısı oluşmuş bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Rektör Bilgiç'e Çarşamba'nın tarihi Göğceli Camii'nin tablosunu hediye etti.

Rektör Bilgiç'ten Hayırsever Güneşdoğdu'ya vefa

Yemeğin ardından Rektör Sait Bilgiç ve Senato üyeleri ile Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba'ya kampüsü kazandıran hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu'nun kabrini ziyaret ederek dua okudular.

Kabir ziyaretinin ardından Rektör Bilgiç ve Başkan Dündar, Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsündeki bina inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.
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