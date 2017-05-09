10.05.2017 12:57:15

OMÜ'nün 2019 Eylem Planı konuşuldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü tarafından şehir ve iş dünyası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla oluşturulan OMÜ Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü tarafından şehir ve iş dünyası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla oluşturulan OMÜ Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi.Yusuf Ziya Yılmaz, kurtuluşun 100. yılına yaklaşırken ilk adımının atıldığı Samsun'da Danışma Kurulu toplantısının ana temalarından birinin 19 Mayıs 2019'a ilişkin eylem planı olduğunu söyledi."Kurulumuzun ilk resmi toplantısı"OMTEL Otel'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısı olduğunun altını çizerek, "Geçtiğimiz aylarda Vali İbrahim Şahin'in başkanlığında düzenlediğimiz istişare toplantısından da çıkan görüşlerle mevzuatımız netleşti ve Senatomuz tarafından onaylandı. Yine Senato kararıyla Danışma Kurulu üyelerinin kesinleşmiş isimlerini belirledik" dedi."Danışma Kurulumuz büyük bir enerji oluşturdu"Gündemle ilgili yapılacak toplantılarda, gündemle ilişkili tarafları davet ederek içeriği güçlendirmeyi ve zenginleştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Rektör Bilgiç, "İnşallah bu kurul üniversitemize, şehrimize, ülkemize hayırlı sonuçlar çıkmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Danışma Kurulumuz büyük bir enerji oluşturdu ve şimdiden bunun psikolojik dönüşlerinin çok güzel olduğunu görüyoruz" diye konuştu."Toplantının ana teması 2019 eylem planı"Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Toplantının gündem konuları; Karadeniz Bölgesi ve Samsun'un kültürel mirasının korunması, Samsun'un turizm potansiyeli, şehrin görsel kimliklendirilmesi ve 2019 yılı eylem planının hazırlanmasıdır. Kurtuluşun ilk adımının atıldığı bir şehirde olmamız dolayısıyla hükümetimizin 19 Mayıs 2019 tarihinde bizden özellikle birtakım beklentileri, teklif ve talepleri olabilir. Biz şehir olarak bugüne hazırlıklı olmalıyız. Daha önce bu konuda Valimiz ve Rektörümüzle de görüşmelerimiz oldu. Bugün bu toplantının asıl ana temasının 2019 eylem planı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu."Şehrimizi kurtuluşun 100. yılına hazırlamalıyız"Şehrin yöneticileri olarak Samsun'u kurtuluşun 100. yılına hazırlamak için neler yapılabileceği hususunda önerilerini paylaşan Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir şehrin kentsel ölçekte gelişmişliğinin kriterlerini ve modern şehirciliğin dünya standartlarını alt alta sıralayıp gelişmişliğe ne kadar yaklaştığımızı görmemiz gerekiyor. Bunu gördükten sonra da eksikliklerimizi gidererek hedefe ulaşmak için çabalamalıyız" ifadelerini kullandı."Gelişmiş ve modern bir şehrin 4 kriteri var"Gelişmiş ve modern bir şehir için 4 kriterin olduğunu ifade eden Yusuf Ziya Yılmaz bunları; çevre sorunlarının ortadan kaldırılması, eğitim alt yapısında tekli eğitim sistemine geçilmesi, sağlıkta yatak kapasitesinin arttırılması ve mantolanması olmayan binalara manto yapılarak enerji kayıplarının önüne geçilmesi olarak sıraladı. Yılmaz, Samsun'un bu kriterlere rahatça ulaşabilecek potansiyeli olduğunu da söyledi.Toplantının açılış konuşmalarının ardından Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş "Samsun Arkeoloji ve Kültürel Mirası Hakkında Bilinenler ve Beklentiler", Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Keleş "Turizmde Yeni Eğilimler Kapsamında Samsun", Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay "Değişen Kent Bağlamında Samsun ve Kent Kimliği", Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker ise "Uzlaşma Kamusuna Ait Estetik Bağlam olarak Kent Kavramları ve Kent İmgeleri" konulu birer sunum yaptı."Bu toplantıların şehrimizi ayağa kaldırmasını arzu ediyorum"Sunumların sona ermesiyle söz alan Samsun Valisi İbrahim Şahin ise Samsun'un tanıtımı ve imajı için yapılması gereken çok şey olduğuna dikkat çekerek, "Biz Samsun'u bir filmle, bir belgeselle değil onlarcasıyla tanıtmalıyız. Samsun yatırım yapılan güzel bir şehir. Ama internete girip baktığınızda Samsunla ilgili çok fazla görsel göremezsiniz. Bu konuda eksikliğimiz var. Bu konuda üniversitemizden de destek bekliyoruz" dedi.Samsun'un Milli Mücadele'nin başladığı şehir olduğunu hatırlatan Vali Şahin şunları söyledi: "2019'u 100. yıl dolayısıyla bizim çok görkemli kutlamamız gerekiyor. Diğer taraftan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı 2023 tarihi bizim için önemlidir. Bu toplantının kamunun, yerel yönetimlerin ve üniversitenin birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağı bir noktaya taşımasını arzu ediyorum. Üniversitemizin hem şehirde hem ülkemizde hem dünyada ön sıralarda yer almasını sağlayacak birtakım çabalara girmemiz gerekiyor. Bunu inşallah hep birlikte gerçekleştiririz."Vali İbrahim Şahin'in konuşmasının ardından 1. Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.Toplantıya ayrıca; Danıştay Üyesi Osman Tural, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Dr. Bülent Turan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Mehmet Kuran, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş adamları ve sanayiciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile OMÜ öğretim üyeleri katıldı.