09.02.2017 16:01:32

OMÜ'de günlerden Samsunspor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu, en üst düzey karar alma organı olarak rektörlük binasında gündem içerikli bir toplantı gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başkanlığında düzenlenen toplantıya 55 senato üyesi bu kez bir ilki gerçekleştirerek Samsun'un marka değeri olan Samsunspor'un kırmızı-beyaz ve siyah renklerden oluşan formalarını giyerek katıldı.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu, en üst düzey karar alma organı olarak rektörlük binasında gündem içerikli bir toplantı gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başkanlığında düzenlenen toplantıya 55 senato üyesi bu kez bir ilki gerçekleştirerek Samsun'un marka değeri olan Samsunspor'un kırmızı-beyaz ve siyah renklerden oluşan formalarını giyerek katıldı.Toplantı kapsamında, "Vatanımız ve milletimiz için olduğu gibi Samsunsporumuz adına da zamanın birlik ve beraberlik ile kenetlenme günüdür" denilerek Samsun'un futboldaki güzide temsilcisi Samsunspor'daki son gelişmeler de ele alınıp konuşuldu.Önceki hafta Samsunspor Yönetim Kurulunun OMÜ'yü ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile Samsunspor'un içinde bulunduğu durumla ilgili gerçekleştirilen fikir alışverişi ve istişare görüşmesinin ardından senato toplantısının bu konsept çerçevesinde yapılması daha da anlam kazandı."Şehrimizin güzide değeri"OMÜ, ayrıca Samsunspor'un kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla düzenlenen eşya piyangosuna katılarak 2 bin 500 adet bilet alırken, "Bundan sonra Samsunspor şehrimizin bir diğer markası olan ve şehir ile bütünleşen Ondokuz Mayıs Üniversitesinde de hem anılacak hem de yaşatılacaktır" mesajı verilmişti.Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç konuyla ilgili olarak, "Samsunspor hem şehrimizin en göz önünde olan kurumsal aktörlerinden biri hem de Samsun'un diğer aktörlerinin ortak paydalarından en önemlisi. Takımımız, bu şehrin ve bu şehir insanının heyecan, gurur ve moral kaynaklarının başında geliyor. Şehrimize yönelik kent kimliğinin ve aidiyet bağlarının oluşumunda da Samsunsporumuz hiç kuşkusuz en fazla ön plana çıkan değerlerden birini oluşturuyor. Şehrimizin bu güzide değeriyle daha fazla bütünleşmek, özdeşlik kurmak ve paylaşımda bulunmak adına elimizden geldiğince gayret göstermeliyiz. Çünkü Samsunspor tarihiyle ve misyonuyla bunu hak ediyor" şeklinde konuştu.