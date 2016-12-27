27.12.2016 10:59:40

Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin’in Ömerli İlçe Belediyesi Başkanı Süleyman Tekin, terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Ömerli İlçe Belediyesi Başkanı Süleyman Tekin ve bazı belediye çalışanları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçedeki bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı Tekin ile 2 belediye çalışanı gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde belediye binasında arama da yapıldı.

Şüpheliler, ifadelerdi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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