03.03.2017 17:20:07

Ömer Öztürk Camisi ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: - 'Camilerin kapatıldığı, satıldığı, ahır yapıldığı günlerden idari protokolüyle, milletvekilleriyle, belediye başkanıyla cami açtığımız günlere geldik. Bugünlerimize ne kadar şükretsek azdır'

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 50. Dönem Genel Başkanı Ömer Öztürk adına Üsküdar'da yaptırılan, kesme taş ve mermer işçiliğiyle 16. yüzyıl Osmanlı mimarisini yansıtan Ömer Öztürk Camisi, cuma namazı ile ibadete açıldı.

Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen cuma vakti düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami yapımında emeği geçenlere teşekkür mesajı okundu.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, yıllar önce kendisinin telefonla aranarak cami yaptırmak için bir hayırseverin arsa aradığının söylendiğini hatırlatarak, "Ben de 'Buyursunlar.' dedim. Bostancı'da Ömer Öztürk ile buluştuk. 'Ne istiyorsun ağabey?' dedim. O da 'Cami yaptırmaya yer arıyorum.' dedi. Biz de yer temin ettik ve Öztürk, Kurtköy'de bir cami yaptırdı. Burada bugün bir şey öğrendim. Demek ki bir hayrı bir büyüğün adına yaptırınca birileri de sizin adınıza yaptırıyor. Rabbim hayırlı işler yapmayı hepimize nasip etsin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de, "Bu ezanlar, bu mabetler oldukça merhamet, sevgi şehri İstanbul'da Rabbim birlik ve beraberliğimizi çok daha güçlü kılacak inşallah. Benim önümüzdeki süreçte Rabbimden beklentim ve niyazım odur ki bu ülkenin sadece 786 bin kilometrekaresi değil, ümmetin gözyaşı ve duası üzerinde olan Türkiye'nin bütün vatandaşları olarak hepimiz işte burada olduğu gibi el ele, kol kola Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyalım." diye konuştu.





- "Bir cami açmak Türkiye için de çok büyük değer ve anlam taşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün burada olmak istediğini ancak programının müsait olmaması nedeniyle törene katılamadığını ifade etti.

Caminin yapımında emeği geçenlere ve açılışa katılanlara teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü, nerelerden nerelere geldiğimizi görmek açısından çok anlamlı... Camilerin kapatıldığı, satıldığı, ahır yapıldığı günlerden idari protokolüyle, milletvekilleriyle, belediye başkanıyla cami açtığımız günlere geldik. Bugünlerimize ne kadar şükretsek azdır. Sadece bugünlerimize şükretmekle kalmamalıyız. Bu kazanımlarımızı kaybetmemek için de hem fiili hem kalbi dua etmek durumundayız. İşte 15 Temmuz... Daha çok az zaman oldu. Unutmuyoruz, unutamıyoruz. Çünkü Üsküdar'da çok şehidimiz ve gazimiz var. İşte 15 Temmuz, bu milletin bu kazanımlarına, değerlerine, inançlarına sahip çıkmak için ne denli azimli olduğunu gösterdi. İşte bu camilerimiz, bizim bütün değer sistemimizi, bütün inancımızı temsil eden yerler. Çok önemli gösterge ve semboller. O kadar önemli olmasaydı bu milletin değerlerini ayaklar altına almak isteyenler, binlerce, on binlerce camiyi kapatıp, yıkıp, satmazlardı. Onun için bir cami açmak sadece bu mahalle, Üsküdar için değil, Türkiye için de çok büyük değerler ve anlam taşıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptırdığı duanın ardından kurdele kesilerek caminin açılışı yapıldı.





- Cami hakkında

Temeli 2011 yılında atılan cami, 25x25 metre ölçülerinde inşa edildi. Harim kısmında bin 250 kişilik cemaat kapasitesine sahip cami, revaklar ve dış avlusuyla yaz aylarında 2 bin 500 kişilik cemaat kapasitesine ulaşıyor.

Merkezi kare planlı 12 metre kubbe çapına sahip, kubbe yüksekliği 22 metre olan caminin, birer şerefeli 41 metre yüksekliğinde 2 minaresi bulunuyor. Camiye beş ayrı kapıdan girilebiliyor.

Revaklarda bulunan mukarnaslı ve baklava dilimli başlıkları ile mermer sütunlar, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin çizgilerini taşıyor.

Cami iç kalem işi süslemeleri, altın varak kaplama yazıları, harim kısmında ve revaklarda bulunan kemerleri, sütunları, mihrap, minber, kürsü ve müezzinliği ile klasik bir bir eser görünümünde.

Törene, AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı.