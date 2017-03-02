02.03.2017 13:57:53

Ömer Öztürk Camii ibadete açılıyor

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 50. Dönem Genel Başkanı Ömer Öztürk adına yaptırılan Ömer Öztürk Camii yarın ibadete açılıyor.

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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 50. Dönem Genel Başkanı Ömer Öztürk adına yaptırılan Ömer Öztürk Camii yarın ibadete açılıyor.1971 yılında MTTB Genel Başkanlığı yapan Ömer Öztürk adına yaptırılan Ömer Öztürk Camii, yarın ibadete açılıyor. Kesme taş ve mermer işçiliği ile Osmanlı mimarisini yansıtan Ömer Öztürk Camii, sadeliği ve ihtişamı bir araya getiriyor. Çengelköy Bosna Bulvarı üzerinde yapılan caminin açılışına çok sayıda önemli ismin katılması bekleniyor.