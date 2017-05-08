08.05.2017 15:34:50

Ömer Halisdemir'in babası Umre'ye gitti

15 Temmuz darbe girişiminde cuntacılara ilk kurşunu sıkan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Umre ibadeti için yola çıktı.

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15 Temmuz darbe girişiminde cuntacılara ilk kurşunu sıkan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Umre ibadeti için yola çıktı.Niğde'den umre için oluşturulan kafilede yer alan Hasan Hüseyin Halisdemir ve Kiledere Belediye başkanı Selami Yılmaz Umre ibadeti için kutsal topraklara hareket etti.Özel bir firma ile kutsal topraklara hareket eden baba Halisdemir'i vatandaşların ve ailesinin dualarıyla uğurlandı.