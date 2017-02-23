SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ömer Abdurrahman toprağa verildi
23.02.2017 22:10:32

Ömer Abdurrahman toprağa verildi

ABD cezaevlerinde hayatını kaybeden alim Ömer Abdurrahman toprağa verildi.

Amerika'da hayatını kaybeden Mısır'daki Cemaat-i İslamiye'nin kurucusu ve manevi lideri Ömer Abdurrahman'ın cenazesi dün yatsı namazına müteakip Mısır'ın Dekahliye şehrinin Cemaliye ilçesinde toprağa verildi.

Sevenleri ve ailesi tarafından bugün havaalanında karşılanan Abdurrahman'ın naaşı memleketine götürüldü. Cenazenin Kahire'den Dekahliye'ye götürülüşü esnasında oluşan konvoya onlarca otomobil eşlik etti.

Mısır polisinin yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı cenaze merasimine, İslami Hareket'in binlerce üyesi de katıldı. Cenaze namazını, Mücahitlerin Şeyhi olarak bilinen Şeyh Hafız Selame kıldırdı.

20170222_2_22012318_19176906_Web

Cenazeye katılanların, “Vatanına hoş geldin ey şehit”, “Elveda aziz şeyhimiz” ve “Mekanın Cennet olsun” yazılı pankartlar taşıdığı gözlendi.
ABD'de tutulduğu hapishanede 18 Şubat'ta hayatını kaybettiğinin duyurulmasından birkaç önce AA muhabirine konuşan oğlu Halid, babasının hayatından endişe ettiklerini söylemişti.

20170222_2_22012318_19176900_Web

Cemaat-i İslamiye'nin siyasi kolu İmar ve Kalkınma Partisi Basın Müsteşarı Halid eş-Şerif de yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın yönetimi devralmasının ardından ABD yönetiminin Şeyh Ömer Abdurrahman'a yönelik aldığı "keyfi uygulamaları" kınamıştı.

Açıklamada, ABD yönetiminin Abdurrahman'ın kullandığı radyo cihazının yanı sıra ilaçlarına el koyarak hayatını tehlikeye attığı belirten Şerif, "Şeyh Abdurrahman, çarşamba günü ailesini arayarak sağlık durumunun kötüye gittiğini, bunun belki de son konuşması olabileceğini söylemiş." ifadelerini kullanmıştı.

20170222_2_22012318_19176898_Web

ÖMER ABDURRAHMAN KİMDİR?

Mısır'ın Dekahliye şehrinin Cemaliye ilçesinde 3 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Abdurrahman, henüz 10 aylık bir bebek iken gözlerini kaybetti. 1960'ta El-Ezher Lisesini bitirdikten sonra, Kahire'de El-Ezher Üniversitesi Usul ed-Din Fakültesine girdi. 1995 yılında üniversiteyi çok yüksek bir puanla bitirerek takdir ve şeref belgesine layık görüldü.

“Tevbe suresine göre Kur'an-ı Kerim'in düşmanlarına karşı tavrı” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1973'te El Ezher Üniversitesi Asyut Kız Usul ed-Din Fakültesine tayin edildi. 1977'ye kadar burada görev yaptıktan sonra Suudi Arabistan Riyad Üniversitesi Kızlar Fakültesinde görev alarak 1980'e kadar 3 yıl ders verdi.

ENVER SEDAT SUİKASTI FETVASI SUÇLAMASINDAN BERAAT ETTİ

1980 yılında Mısır'a dönen Abdurrahman, Eylül 1981'de ayında kontrollü serbestlik şeklinde göz hapsine alındı. Bir şekilde kaçmayı başaran Abdurrahman, ekim ayında gözaltına alınarak Enver Sedat suikastının fetvasını verme suçlamasıyla Askeri ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. 1984 yılında beraatına karar verilen Abdurrahman, 2 Ekim 1984'te tekrar özgürlüğüne kavuştu.

Mısır'dan ayrılarak New Jersey'de yaşamak için Amerika'ya gitti. Ancak 1993'te New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan bombalı saldırıdan sorumlu tutularak, gözaltına alınıp yargılandı ve müebbet hapse mahkum edildi.

HAYATINI TEKERLEKLİ SANDALYEDE SÜRDÜRÜYORDU

Pankreas kanseri, şeker, romatizma ve baş ağrısı nöbetlerinin yanı sıra tansiyonu vardı. Ayrıca kalbinden de rahatsızdı. Yürüyemediği için son yıllarda hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyordu.

ABD'de hapishanede yalnız başına bir hücrede tutuluyor ve yanına kimse verilmiyordu. Kendisine destek için bazı STK'lar girişimlerde bulundu. Amerikalı avukat ve insan hakları savunucusu Lynne Irene Stewart Abdurrahman'ı savundu.

ABD'Lİ KADIN AVUKATINA 10 YIL HAPİS

ABD'de mahkeme 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'li kadın avukat Lynne Irene Stewart'ı Ömer Abdurrahman'ın mesajlarını cemaati, ailesi ve avukatlarına taşıma suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum etti.

AİLESİ VE ESERLERİ

“Necm Suresi'nin tefsiri”, “Hak söz” ve doktora tezi olan “Tevbe suresine göre Kur'an-ı Kerim'in düşmanlarına karşı tavrı” olmak üzere 3 yazılı eseri var. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i ve Sahih'i Buhari'yi sesli olarak okuyarak kayda aldı. “Mü'min suresinin tefsiri”, “Kehf suresinde akide ve davet”, “İslam kapsayıcı bir din” başta olmak üzere bazı ses kayıtlı eserleri bulunmaktadır.
Ömer Abdurrahman evli ve 13 çocuk babasıydı.

 


    YORUM YAZ
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
'Hükümet 'Suriye'de zalim bir rejim var' demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet etti'
Beyaz Saray'ın tek başörtülü çalışanı istifa etti
Memurların iş güvenliği ile ilgili önemli açıklama
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Darbeci Albay: 'Selâ okuyan hocanın dilini kesip getirin'
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Demirtaş: Adresim Türkiye Büyük Millet Meclisi
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Musul Havalimanı, IŞİD'den alındı'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
İsrail'in Gazze'ye sokmadığı AP heyeti: Ne saklıyorsunuz?
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Uluslararası Af Örgütü, 2016 Yıllık Raporunu yayınladı
Genelkurmay’dan ‘arsa’ açıklaması
'Evetler en az yüzde 53'
Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ mektubu
'Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı'
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kısmına lodos uyarısı yaptı.
23.02.2017 22:17:50
Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı
Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı
Londra'da ev alması üzerine 'Chelsea'ye transfer olacak' iddiaları güçlenen Arda Turan, bu sorulara yanıt verdi.
23.02.2017 20:51:23
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 250 öğrencinin eğitim gördüğü En-Nuhba Erkek İlkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlı olduğunu öne sürerek kapattı.
23.02.2017 20:10:24
Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı
Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı
Sultanahmet'teki tarihi surların yakınındaki bir binanın bahçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.
23.02.2017 19:15:13
Nijer'de silahlı saldırı: 10 asker öldü
Nijer'de silahlı saldırı: 10 asker öldü
Nijer'de devriye gezen askerlere düzenlenen silahlı saldırı sonucu 10 asker öldü.
23.02.2017 18:50:05
'Şahdeniz gazı 2018'de Türkiye'ye ulaşacak'
'Şahdeniz gazı 2018'de Türkiye'ye ulaşacak'
Azerbaycan doğalgazının 2018'de Türkiye'ye ulaşacağı bildirildi.
23.02.2017 18:46:53
Patates üreticilerinin gözü ihracatta
Patates üreticilerinin gözü ihracatta
Niğde'de üreticiler, depolarda bekletilen 400 bin ton patatesin ellerinde kalmasından endişe ediyor.
23.02.2017 18:36:41
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Referandum iptal edilebilir'
'Referandum iptal edilebilir'
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
FED'den faiz açıklaması
FED'den faiz açıklaması
Gülen'in darbe talimatını verdiği tarih belirlendi iddiası
Gülen'in darbe talimatını verdiği tarih belirlendi iddiası
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları