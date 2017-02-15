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'Omega 3 haplarının kaynağı Karadeniz hamsisi'
15.02.2017 21:41:30

'Omega 3 haplarının kaynağı Karadeniz hamsisi'

Avrupa'da satılan omega 3 haplarının kaynağının Karadeniz'den çıkan hamsi olduğu iddia edildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin hem balık avcılığı hem de üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını, ihracatta son 8 yılda büyük artış yaşandığını, yıllık ihracat rakamlarının 800 milyon dolar civarına ulaştığını belirtti.

Türk balıklarının omega 3 zengini olduğunu vurgulayan Kızıltan, Norveç somonunun Türk balıklarından daha sağlıklı olduğunu ima eden reklamların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Türkiye'deki balıklarda omega 3 oranı Norveç somonundan daha fazla"

Kızıltan, bu durumun kendilerini çok rahatsız ettiğini belirterek, "Bizim son zamanlardaki rahatsızlığımızın en büyük nedeni, özellikle Norveç'ten ithal edilen çiftlik somonların sanki Türk balıklarından daha üstünmüş gibi oradaki omega 3 daha fazlaymış gibi yalan ve yanıltıcı beyanlarda bulunulması. Bunun böyle olmadığını biz ortaya koyduk. Üreticiler olarak yaptırdığımız analizlerde Türkiye'deki hem denizden yakalanan hem de üretilen balıklarda omega 3 oranı Norveç somonundan daha fazla olduğunu gördük. Özellikle bizim hamsimiz, istavritimiz, barbunumuz, dil balığımız, levreğimiz, çipuramız hepsi omega 3 zengini balıklar ve bizim kendi balıklarımız hem sağlık hem lezzet açısından da dünyanın 85 ülkesine ihraç ediliyor. Biz bundan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların ithal balık yerine Türk balıkçıları tarafından yakalanan ve üretilen balıkları tüketmelerini isteyen Kızıltan, Norveç somonunun hiçbir şekilde Türk balıklarına üstünlüğünün olmadığına dikkati çekti.

Kızıltan, Türkiye'deki denizlerin iyot oranı ve temizlik bakımından çok iyi noktada olduğunu ifade ederek, "Bugün Avrupa'da satılan omega 3 hapları var, bunların kaynağı Karadeniz'den çıkan hamsi balığıdır. Türkiye'deki bütün balıkları Norveç'ten gelen çiftlik balıklarından mutlaka besin değeri olarak daha yüksektir." ifadelerini kullandı.


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