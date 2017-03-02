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Ombudsmanlar TBMM'yi ziyaret etti
02.03.2017 19:18:59

Ombudsmanlar TBMM'yi ziyaret etti

ANKARA (İHA) â€' Kamu Denetçiliği Kurumu'nun düzenlediği 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'na 52 ülkeden gelen ombudsman ve yardımcıları TBMM'yi ziyaret etti.

ANKARA (İHA) â€" Kamu Denetçiliği Kurumu'nun düzenlediği 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'na 52 ülkeden gelen ombudsman ve yardımcıları TBMM'yi ziyaret etti.

Ombudsmanlar, TBMM Genel Kurulu Salonu'nu ziyaret ettiler, daha sonra buradan Şeref Holü'ne geçtiler. Burada ombudsmanlara TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgi verdi. Daha sonra ombudsmanlar hasar gören yere çiçek bıraktılar.
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