02.03.2017 03:39:04

Ombudsman 'dostane çözüm' önerecek

Kamu Denetçiliği Kurumunun, şikayete konu talebin idarece yerine getirilmesinde taraflara 'dostane çözüm' önerisinde bulunulmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık), şikayete konu talebin idarece yerine getirilmesinde taraflara "dostane çözüm" önerisinde bulunulmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu değişiklikle, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27'nci maddesi, "İnceleme ve araştırma devam ederken Kurum tarafları dostane çözüme davet edebilir. Gizliliğe yönelik gerekli görülen tedbirler Kurum tarafından alınır. Kurum, şikayete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi halinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandırır." şeklinde değiştirildi.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 31'inci maddesinde yer alan "Kurum, şikayet başvurusuna ilişkin inceleme ve araştırma sonucunda tavsiye kararı, ret kararı veya karar verilmesine yer olmadığına dair karar verir." ifadesine, "ret kararı"ndan sonra gelmek üzere "dostane çözüm kararı" ibaresi eklendi.

Yönetmeliğin bazı maddelerinde de "dostane çözüm"e yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre, şikayet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca kuruma bildirilmesi halinde "dostane çözüm kararı" verilecek.