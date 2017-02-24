25.02.2017 09:17:03

Ölümlü kaza kamerada

Ölümlü kaza görüntülere böyle yansıdı.Hindistan'da seyir halindeki bir motosikletli sökülü olan refüj taşlarını fark edemeyince feci bir kaza yaş

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Ölümlü kaza görüntülere böyle yansıdı.Hindistan'da seyir halindeki bir motosikletli sökülü olan refüj taşlarını fark edemeyince feci bir kaza yaşandı. Taşlara çarpan motosiklet ve sürücüsü ayrı yerlere savruldu. Kaza sonucu sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.