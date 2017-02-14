14.02.2017 14:10:17

Ölümle tehdit edilen genç kadın intihar etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrılmak istediği imam nikahlı eşi tarafından tehdit edildiği iddia edilen 21 yaşındaki genç kadın intihar etti.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrılmak istediği imam nikahlı eşi tarafından tehdit edildiği iddia edilen 21 yaşındaki genç kadın intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi TOKİ konutlarında ailesi ile birlikte yaşayan 21 yaşındaki Rojda Ö., odasında ablası A.Ö. tarafından tavana asılı halde bulundu. A.Ö. evdekilerin de yardımıyla polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Rojda Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rojda Ö.'nün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.21 yaşındaki Rojda Ö.'nün 2 yıl önce imam nikahıyla evlendiği ve bir suçtan cezaevine girdikten sonra denetimli serbestlik kapsamında dışarıda bulunan M.S.Ş.'den ayrılmak istediği, şahsın ise Rojda Ö.'yü "Ayrılırsan seni öldürürüm" diye tehdit ettiği ileri sürüldü.