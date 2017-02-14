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Ölüme terk edilen 76 yaşındaki yaşlı adamın yardımına kaymakam yetişti
14.02.2017 11:09:12

Ölüme terk edilen 76 yaşındaki yaşlı adamın yardımına kaymakam yetişti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki yaşlı adamın yardımına ilçe kaymakamı yetişti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki yaşlı adamın yardımına ilçe kaymakamı yetişti.

Edinilen bilgilere göre ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde sağlıksız bir ortamda tek başına yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Sürücü'yü ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin ziyaret ederek Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmesi için talimat verdi. Kaymakam Deniz Pişkin, sağlık ekipleri ile Cumhuriyet mahallesinde yalnız yaşayan Hüseyin Sürücü'nün kaldığı eve gitti. Sağlıksız bir ortamda tek başına yaşayan, bakıma muhtaç durumda ve hasta olan Hüseyin Sürücü, kaymakamın talimatlarıyla öncelikli olarak sağlık kontrollerinin yapılması için Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk tedavisi yapılan Hüseyin Sürücü daha sonra Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilecek.
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