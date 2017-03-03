03.03.2017 12:44:20

Ölümden döndü, formasını istiyor

UEFA Bölgeler Kupası elemelerinde kafatası kırılan ve ciddi bir hayati tehlike yaşayan Mert Arslanalp, Türkiye'de düzenlenecek finallerde yeniden formasına kavuşmak için çalışıyor- Amatör futbolcu Mert:- 'İnşallah tekrar takıma döneceğim ve arkadaşlarıma katılacağım'- İstanbul Bölge Karması Teknik Direktörü Doygun:- 'Doktoruyla konuşacağız. Sağlık durumunun el vermesi halinde forma vereceğiz'

MEHMET FATİH DUMAN - UEFA'nın amatör futbol dalındaki tek turnuvası olan UEFA Bölgeler Kupası'nın Moldova'daki elemelerinde ciddi bir sakatlık geçiren genç futbolcu Mert Arslanalp, 3 aylık tedavisinin ardından yeniden futbola dönmenin hayallerini kuruyor.

Moldova'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası eleme etabı finalinde İsviçre'nin Cenevre takımına karşı oynanan müsabakanın son dakikalarında başına aldığı darbe nedeniyle kafatasında 3,5 santimetre çökme ve kırık meydana gelen, ciddi hayati tehlike riskiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Mert Arslanalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen 3 ayın ardından antrenmanlara başladığını söyledi.

İstanbul Bölge Karması'nın Türkiye'yi temsilen bulunduğu organizasyonda yaşadığı sakatlığın ardından, Moldova'da 5,5 saat süren bir ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Türkiye'ye dönebildiğini aktaran Mert, "Ne olursa olsun ay-yıldızlı forma için mücadele vermek çok güzel bir duygu. Maçın bitimine 5 dakika kala başıma bir darbe aldım ve sonrasını hatırlamıyorum. Benim verdiğim pasta 75. dakikada golü bulmuştuk. On dakika sonra ise kafatasım kırıldı. Gözümü hastanede açtım. Tüm yetkililerimiz her türlü desteği verdiler. Bu sayede de çok hızlı kendimi toparlayabildim." diye konuştu.

Türkiye'ye dönmesinin ardından tedavisini ve çalışmalarını aksatmadığını dile getiren genç oyuncu, "Hocamın takdirini kazanabilmek için evime döndüğüm günden bu yana elimden geleni yapıyorum. Yavaş yavaş toplu oyunlara başladım. İnşallah tekrar takıma döneceğim ve arkadaşlarıma katılacağım." ifadelerini kullandı.





- "Takıma dönüş muhteşem olur"





İstanbul Bölge Karması Teknik Direktörü Kamil Doygun'un kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Mert Arslanalp, şunları söyledi:

"Takıma dönebilmek benim için çok önemli. Takım arkadaşlarımın yanında olmayı hak ettiğime hocam inandığı gün, ben de kesinlikle kadroya dahil olurum. Yeniden takıma dönüş muhteşem olur. Böyle bir sakatlık sonrası bana gösterilen ilginin ardından eğer iyi bir performans veremezsem, kendimi sorgularım. Kesinlikle iyi performans göstermem lazım."

Genç oyuncu, UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nin (UEFA Regions Cup 2017) 1-9 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini de hatırlatarak, "İyi bir takıma sahibiz ve başarımız ortada. Ev sahibi olmamız da bizim için büyük avantaj. Finallerde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki rakiplerimiz de güçlü ama biz de iddialıyız. Derece yapacağımıza inanıyorum. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Kesinlikle boşa söylenmiş bir laf değil bu." değerlendirmesinde bulundu.





- Doygun: "Doktoruyla konuşacağız"





İstanbul Bölge Karması Teknik Direktörü Kamil Doygun, ciddi bir hayati tehlike atlatan Mert Arslanalp'ın durumunu takip ettiklerini belirtti.

UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nin temmuz ayı başında İstanbul'da yapılacağını ve Mert Arslanalp'in o zamana kadar hazır olacağına inandığını dile getiren Doygun, "Doktoruyla konuşacağız. Sağlık durumunun el vermesi halinde forma vereceğiz. Kendisi bana çalışmalara başladığını ve oynayabileceğini söyledi. Mert bizim için özel ve iyi bir oyuncu. Son durumuna ben çok sevindim. Ameliyattan sonra biraz kilo almıştı, şu an zayıflamış. Onu tabii ki aramıza katacağız. Bize yine eskisi gibi katkı yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mert'in takıma önemli katkılar sağladığını vurgulayan Doygun, "Çabuk, hareketli, ele avuca sığmayan bir yapısı var. Eleme finalinde İsviçre temsilcisine attığımız golün de pasını vermişti. Sonra talihsiz bir şekilde sakatlandı. O zaman çok üzülmüştük ancak sağlığına yeniden kavuştuğu için şimdi çok sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nde de iddialı olduklarını söyleyen Doygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya kadar ülkemizi iyi bir şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Rakiplerimize oranla genç bir takımımız var. Aramıza katabileceğimiz yetenekli arkadaşlarımız da mevcut. Her hafta amatör lig maçlarını takip ediyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Grubumuzda önemli ülke temsilcileri var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. İnşallah arzu ettiğimiz sonuçları alıp, burada Türkiye'ye bir kupa kazandırmak istiyoruz."