13.02.2017 19:46:01

Ölüm teğet geçti

Trabzon'un Yomra ilçesinde Gürcü plakalı bir tır tarafından halatla çekilen başka bir tır az kalsın faciaya neden oluyordu. Kontrolden çıkan tırı son anda fark eden genç kız ölümden saniyeler içinde kurtuldu.

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Trabzon'un Yomra ilçesinde Gürcü plakalı bir tır tarafından halatla çekilen başka bir tır az kalsın faciaya neden oluyordu. Kontrolden çıkan tırı son anda fark eden genç kız ölümden saniyeler içinde kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Rize istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır, başka bir tırı halatla çekerken Yomra ilçesinin girişinde halatın kopmasıyla kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır önce yol kenarında park etmiş bir aracı çarptıktan sonra birkaç metre ilerde kaldırımda yürüyen bir genç kızın üzerine doğru gitmeye başladı. Son anda tır aracının üzerine geldiğini fark eden genç kız, bir anda kendini kenara doğru atarken yoluna devam eden tır daha sonra bir işyerinin duvarına vurduktan sonra yola savruldu.Şaşkınlığı ve korkuyu üzerinden atamayan gencin kurtuluşu saniye saniye kameralara yansırken aracın sürücüsü de kazayı yaptıktan birkaç dakika sonra farkına vardıktan durduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tır aracının kaza anı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.