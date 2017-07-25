25.07.2017 21:34:45

Ölüm onları teğet geçti: O anlar kamerada

Bingöl'de kaza yapan araçlardan biri, yaya olarak giden biri çocuk 2 kişiye saniyeyle çarpmaktan kurtuldu. O anların güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayda baba olduğu tahmin edilen kişinin, çocuğunu çekmesiyle olası bir facia engellendi.



Kaza, merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan 21 DR 840 plakalı otomobil ile 12 AH 270 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sağa fırlayan otomobil, yaya olarak giden biri çocuk iki kişiye çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Çocuğun elinden tutan babası olduğu tahmin edilen kişinin dikkati sayesinde ölümden dönen yayaların o anı ve kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası iki sürücünün, ölümden dönen yayalarla ilgilenmek yerine bir biriyle tartışması dikkat çekti.



