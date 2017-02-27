27.02.2017 14:33:29

Oltulu fırın sahibinden yaban hayatına destek

Oltu Aslanpaşa Ekmek Fırını Sahibi Dursun Savcı, Doğaseverler Grubu aracılığıyla doğadaki yaban hayatına destek verdi.

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Oltu Aslanpaşa Ekmek Fırını Sahibi Dursun Savcı, Doğaseverler Grubu aracılığıyla doğadaki yaban hayatına destek verdi.Biriktirdiği bayat ekmekleri doğadaki hayvanlara verilmek üzere doğaseverlere teslim eden Aslanpaşa Ekmek Fırını Sahibi Dursun Savcı, "İstedim ki benimde doğada aç kalan, yaşam mücadelesi veren hayvanlara bir katkım olsun. Fırında biriktirdiğim 150 tane ekmeği her hafta sonu doğa yürüyüşüne çıkan arkadaşlara teslim ettim. Ben de böyle destek vermek istedim. Sağ olsun, doğasever arkadaşlar, ekmekleri alarak doğaya götürdüler" dedi.Olur ilçesine bağlı Ilıkaynak Köyünde gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü sırasında aldıkları ekmekleri doğaya bırakan doğasever ekibinden Avukat Muharrem Kalyon, "Bu hafta Olur ilçesine yönelik bir program yaptık. Ilıkaynak köyü arazisindeki yaban hayatına destek verdikten sonra, burada bulunan kaplıcaya gitmeyi planladık. Oldukça güzel bir havada, keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik." diye konuştu.Teslim aldıkları ekmekleri doğaya bırakan doğaseverler, parkur sonrası Ilıkaynak Köyü sınırları içerisinde bulunan kaplıcada günün yorgunluğunu atmaya çalıştılar.